Malatya’da depremden 44 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Malatya’da yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 44 saat sonra bir yaralı kurtarıldı.

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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Yeşilyurt ilçesinde, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bostanbaşı Mahallesi’nde yıkılan sekiz katlı Özpolatlar Apartmanı enkazından Ülkü Doğan, yaklaşık 44 saat sonra kurtarma ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kısa bir süre önce ikisi çocuk beş kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı enkazdan kurtarılanların sayısı altıya ulaştı.

Ekiplerin enkaz altındaki kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.