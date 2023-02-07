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Yaramazlara biraz batar!

Malatya’da depremden 44 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Malatya’da yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 44 saat sonra bir yaralı kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Yeşilyurt ilçesinde, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Bostanbaşı Mahallesi’nde yıkılan sekiz katlı Özpolatlar Apartmanı enkazından Ülkü Doğan, yaklaşık 44 saat sonra kurtarma ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kısa bir süre önce ikisi çocuk beş kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı enkazdan kurtarılanların sayısı altıya ulaştı.

Ekiplerin enkaz altındaki kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2’nci gün | Depremlerde 5 bin 894 can kaybı

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Uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar Technologies, 7,7 büyüklüğündeki depremin uydu görüntülerini paylaşmaya başladı. İlk aşamada Gaziantep İslahiye’deki deprem öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşan şirket, bilgi geldikçe aktarmaya devam edeceklerini açıkladı.

Tek cümleyle durum: Ambulanslara yakıt bulunamıyor

Hastanelerin de büyük zarar gördüğü deprem bölgesinde tıbbi araç-gereç, ilaç sıkıntısı had safhaya ulaştı. Ameliyathaneler kullanılamaz durumda, ameliyat malzemeleri ise yetersiz. Hekimler, felaket bölgesinde sahra (çadır) hastaneleri kurulmasını istiyor.