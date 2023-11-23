Malatya’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17:46’da meydana gelen depremin derinliği 6,99 kilometre.
Yaramazlara biraz batar!
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17:46’da meydana gelen depremin derinliği 6,99 kilometre.
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