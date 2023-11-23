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Yaramazlara biraz batar!

Malatya’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17:46’da meydana gelen depremin derinliği 6,99 kilometre.

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Akşam Postası / 4 Haziran 2024

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