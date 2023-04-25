Malatya’da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 21.48’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,34 kilometre derinlikte kaydedildi.
Yaramazlara biraz batar!
Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 21.48’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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