Makyajda ‘kayganlaştırıcı’ önerisi TikTok’ta trend oldu: Uzmanlardan ‘Denemeyin’ uyarısı geldi

Video paylaşım uygulaması TikTok’ta yeni bir akım tanıtıldı. Makyaj bazı olarak kayganlaştırıcı kullanan influencerlar ilgi gördü. Ancak uzmanlardan uyarı geldi: “Denemeyin, cilde zarar verebilir.”

Fotoğraflar: TikTok

TikTok’ta, ‘#lubeprimer’ etiketi açılarak paylaşılan videoya göre kayganlaştırıcı jel (cinsel ilişki ve mastürbasyon sırasında vücut kısımları arasında sürtünmeyi azaltmak için kullanılan özel kayganlaştırıcı) su ve silikon içerdiği için cildi pürüzsüz, yumuşak ve biraz yapışkan hale getiriyor yani makyaj için çok elverişli bir zemin hazırlıyor. Ve, makyajın daha uzun kalmasını da sağlıyor.

Amelia Olivia.

Bundan haberdar olan influencerlar denemeye ve kayganlaştırıcı sürdükleri yüzlerinin görüntüsünü paylaşmaya başladı. Video 10,4 milyon kez izlendi.

389 bin takipçisi olan Britanyalı influencer Amelia Olivia, Britanyalı Rady’nin öncülerinden olduğu ve tanıttığı akımı ilk deneyenlerden oldu. Önce, “Çok tuhaf bir his oluyor. Yağlı, yapışkan bir cilt görünümü var” dedikten sonra her zaman kullandığı fondötenini sürünce güzel sonuç aldığını ifade ederek, “Sonuçtan çok etkilendim. Gerçekten iyi, Güzel görünmüyor mu” diye sordu ancak bir daha bu yönetme başvurmayacağının da altını çizdi.

Britanyalı influencerlar Cara Downtonn ve Georgia Harrison da sonuçtan etkilenmişti. Harrison, “Benim cildim makyaj yaptığımda genelde kurur ama bu şekilde yapınca kuruluk olmadı, yumuşak ve pürüzsüz görüntü oldu” dedi. “Gerçekten bir baz görevi görüyor. Benden onay aldı. Süper bir yöntem. Cilde çok güzel, pürüzsüz bir görünüm veriyor, iyi hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

Cara Downtonn.

Güzelliğine düşkün ve makyaj yapmayı sevenler sonuçtan memnun kalsa da uzmanlardan uyarı gecikmedi.

Güzellik ve modayla igili trendlerin ele alındığı ‘Who What Wear’ adlı siteye konuşan tıbbi danışman, doktor Ifeoma Ejikeme, herkesi güzellik pahasına cilde zarar vermemeleri konusunda uyardı. “Görüntüler etkileyici gelebilir ama cildinize vereceği potansiyel zararı göze almaya değmez” diyen Ejikeme, kayganlaştırıcının içinde cilt bakımıyla kesinlikle bağdaşmayan maddeler olduğunun altını çizdi.

Ejikeme, “Soğutma, ısıtma gibi durumlara sebebiyet veren maddeler ciltte tahribata neden olabilir” dedi.

Dermatolog Justine Hextall da kayganlaştırıcı jelin gözeneklerin kapanmasına neden olabileceğini, bunun cilt için iyi bir şey olmadığını, içinde sperm öldürücü nonoksinol-9 gibi maddelerin olduğunu söyleyerek, “Sağlıklı bir cilt için gerekli olan cilt mikrobiyatasına zara verebilir” ifadelerini kullandı.