Mahkemeden parlamentoya mektup: Genç kadının katilinin idamı TV’den canlı yayınlansın

Mısır’da mahkeme, parlamentodan, genç bir kadını öldürmekten hüküm giyen idam mahkumunun cezası infaz edilirken TV’den canlı yayınlanmasının önünü açacak yasal düzenleme yapmasını istedi.

Fotoğraf: www.williamscedar.com

Geçen ay üniversite öğrencisi Neyire Eşref’in öğrencisi olduğu üniversitenin önünde Muhammed Adil tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin görüntüleri viral olmuştu. Genç kadının öldürülmesi ülkede infiale yol açmıştı.

22 yaşındaki Muhammed Adil idam cezasına çarptırılmıştı.

Parlamentoya mektup yollayan mahkeme, Adil asılırken canlı yayın yapılmasına izin verilmesini, bu yönde gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Mektupta, ‘idam edilişinin bir parçası bile yayınlansa caydırıcı olabileceği’ savunuldu.

Mısır’da idam cezalarının infazı kumaya açık değil. Cezalar cezaevlerinin iç kısmında infaz ediliyor.