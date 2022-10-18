Mahkemeden ihtiyati tedbir kararı: SGK, listede olmayan kanser ilacını karşılayacak

İzmir’de, doktorun verdiği ilacın SGK geri ödeme listesinde bulunmaması nedeniyle bir kanser hastasının açtığı davada mahkeme, ‘ihtiyati tedbir’ kapsamında dava sonuçlanıncaya kadar ilacın karşılanmasını kararlaştırdı.

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Geçen yıl akciğer kanseri teşhisi konan Nurdan Yücemen (68) avukatları aracılığıyla İzmir 9’uncu İş Mahkemesi’ne başvurdu. Dava dosyasında ayda iki doz alınması gereken ilaçların maliyetinin çok yüksek olduğunu, ödeme gücünün bulunmadığını belirten Yücemen, ilaçları kullanmamasının telafisi mümkün olmayan, hayati nitelikte tehlikelere yol açacağını vurguladı.

İlacın dava sonuçlanıncaya kadar SGK tarafından karşılanması talebini kabul eden mahkeme, verdiği ara kararda, davacının tedavisi açısından temininin gecikmesinde sakınca olmasını gerekçe gösterdi.

Kararda SGK’nın geri ödeme listesinde bulunan diğer ilaçların kullanılmasının davacının sağlığında bozulma veya yaşam beklentisinde ciddi azalmaya neden olup olmayacağına dair üniversite veya araştırma ve uygulama hastanelerinin onkoloji bölümünden tıbbi rapor istendi.