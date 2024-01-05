Mahkemeden beraat kararı: Cumhurbaşkanına beddua hakaret değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Allah belanı versin” dediği iddiasıyla yargılanan 78 yaşındaki Barış Annesi Hayriye Türkekul beraat etti.

Fotoğraf: Hayriye Türkekul

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 2 Mayıs 2019’da, aralarında Türkekul’un da bulunduğu tutuklu ve hükümlü ailelerinin cezaevlerinde açlık grevinde olan yakınlarının durumuna dikkat çekmek için yapacağı basın açıklamasına polis izin vermemişti.

Bunun üzerine aileler polis kalkanları önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Türkekul hakkında oturma eylemi sırasında ellerine havaya kaldırarak “Allah belanı versin Erdoğan, Allah belanızı versin. Hepsini öldürüyorsunuz ona seviniyorsunuz hepsini öldürüyorsunuz. Hepsini Erdoğan yaptı Erdoğan yaptı” şeklinde sözleriyle Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

MLSA’dan Deniz Tekin’in haberine göre ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla bir yıldan dört yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Türkekul bugün hakim karşısına çıktı.

Diyarbakır 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Türkekul’un avukatı Mehdi Özdemir, Türkekul’un çocukları açlık grevinde olduğu bir zamanda bu sözleri söylediğini ve sözlerinin hakaret değil beddua olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanının siyasetçi olduğu için bu tür ağır söylem ve eleştirilere maruz kalabileceğini belirten Özdemir, bu sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu vurguladı.

Savcı esas hakkındaki görüşünde Türkekul’un ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan cezalandırılmasına talep etti.

Beddua hakaret suçunu oluşturmaz

Mahkeme, Türkekul hakkında beraat kararı verdi.

Mahkeme, sanığın iddianamede suç delili olarak gösterilen bir kısım sözlerinin hakaret değil beddua sözleri olduğuna işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “Yerleşmiş Yargıtay içtihatları gereğince bedduanın hakaret suçunu oluşturamayacağı, yine sanığın ‘hepsini öldürüyorsunuz, Erdoğan yaptı’ şeklindeki sözlerinin ise görüntüler izlendiğinde cumhurbaşkanının şahsına değil, sanığa müdahale eden tüm kolluğa yönelik söylendiği, bizzat cumhurbaşkanının şahsına hakaret belirten söz kullanıldığının tespit edilemediği görülmekle sanık hakkında atılı hakaret suçundan beraat kararı vermek gerekmiş…”

Erdoğan depremi hatırladı

Erdoğan’ın avukatı ve duruşma savcısı, yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf incelemesi devam ettiği sırada Erdoğan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde yaşayan kişiler hakkında açılan cumhurbaşkanına hakaret davalarında şikâyetten vazgeçtiğine dair feragat dilekçesi gönderdi.

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, yasal ve yeterli gerekçeye dayandığı, verilen hükümde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle savcının istinaf talebini esastan reddetti.

Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karara karşı davanın tarafları temyiz başvurusunda bulunmadı.