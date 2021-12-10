Mahkeme yataktan kalkıp evdeki çalışma masasına giderken düşmeyi iş kazası saydı

Almanya’da bir mahkeme, evden çalışan adamın yataktan kalkıp çalışma masasına yürüdüğü birkaç metrede düşerek belini kırmasını iş kazası saydı: Evden işe gidiyormuş.

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Adamın iş kazası sigortasından yararlanabileceğine karar verildi.

Mahkeme kayıtlarına göre ismi açıklanmayan adam, sabah yatağından kalkıp alt katta bulunan çalışma masasına gittiği sırada merdivenlerde düşüp belini kırdı.

İşverenin sigortası masrafları karşılama talebini reddetmişti. İki ayrı mahkeme bu kısa yolculuğun işe gidiş yolu sayılıp sayılamayacağı konusunda farklı görüşler bildirdi. Üst mahkeme ise sabah yataktan evdeki çalışma alanına yolculuğun sigorta kapsamında iş yolu olduğuna karar verdi.

Çalışanın evdeki ofisinde kahvaltı yapmadan hemen işe başladığı belirtilen mahkeme kayıtlarında yasal kaza sigortasının yalnızca işe ‘ilk‘ yolculuk için geçerli olduğu belirtildi. Evdeki ofisinde, yani masasında, çalışmaya başladıktan sonra kahvaltı yapmaya giderken kazanın yaşanmış olması durumunda sigorta talebinin reddedilebileceğine dikkat çekildi.