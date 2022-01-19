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Yaramazlara biraz batar!

Mahkeme gürültülü tuvaleti insan hakları ihlali saydı: Komşu sifonu için binlerce avro ödeyecek

İtalya’da yargıtay komşunun yüksek sesli tuvaletinin insan hakları ihlali olduğuna karar verdi.

Il Giornale gazetesinin haberine göre La Spezia yakınlarında yaşayan bir çiftin ‘komşularının tuvaletinin dayanılmaz sesler çıkararak geceleri uyutmadığı‘ şikayetiyle başlayan 19 yıllık hukuki mücadelesi yargıtaydan çıkan kararla sona erdi.


Mahkemenin aleyhine karar vermesi üzerine çift dosyayı Cenova kentindeki üst mahkemeye taşıdı. Mahkeme tuvaletin neden gürültülü olduğunun araştırılmasını istedi. Komşuları olan dört erkek kardeşin yaşadığı dairede su tankının çiftin yataklarının yakınına denk gelen 22 santimetrelik bir duvara gömüldüğü belirlendi.

Mahkeme çiftin lehine karar vererek ‘sık gece kullanımıyla artan‘ sifon sesinin yaşam kalitelerini tehlikeye attığını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından belirlenen günlük alışkanlıkları özgürce yaşama hakkını ihlal ettiğini söyledi.

Bu ihlal nedeniyle komşuların su tankının yerini değiştirmesine ve ilk şikayetin yapıldığı günden bu yana geçen sürede her yıl için 500 avro (7 bin 700 lira) olmak üzere toplam 9 bin 500 avro (146 bin 500 lira) ödemesine hükmetti.

Kardeşler kararı yargıtaya taşıdı ancak burada da aleyhlerine karar çıktı. Mahkeme kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin özel ve aile yaşantısı hakkına gönderme yapmanın yanısıra sifon sesinin İtalyan anayasasınca güvence altına alınan sağlık hakkını da ihlal ettiğini belirtti.

İtalyan basınında yıllar süren tuvalet davasının ülkenin yavaş işleyen yargı süreci için alışıldık bir durum olduğu belirtildi. İlk kararın çıkmasının ortalama 500 gün sürdüğü mahkemelerde üst mahkemeye yapılan itirazların sonuçlanması 1300 güne kadar uzayabiliyor.

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