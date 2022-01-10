Mahkeme Djokovic’in Avustralya’ya girebileceğine karar verdi

Tenisçi Novak Djokovic’in Avustralya’ya giriş vizesinin iptaline itiraz etmesine ilişkin davada mahkeme ülkeye girebileceğine karar verdi.

Sırp tenisçinin Avustralya Açık’a katılmak için gittiği Avustralya’nın Melbourne Havaalanı’nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edildiği duyurulmuştu.

20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçi göçmenlerin gözetim merkezi olarak kullanılan bir otele götürülmüştü.

Aşı karşıtı görüşleriyle bilinen tenisçiye aşı muafiyeti tanınması ülkedeki vatandaşların tepkisine neden olmuş, avukatları itiraz başvurusunda tenisçinin yakın zamanda Covid-19 atlattığını ve bu sayede muafiyet aldığını belirtmişti.

Mahkeme vize iptalinin makul olmadığına dikkat çekerek, tenisçinin hemen gözetimden salınmasına, pasaportu diğer seyahat belgelerinin kendisine iadesine karar verdi.

Ancak hükümetin vizeyi yeniden iptal edebileceği belirtildi.