Depremde işe gitmedi diye işten çıkarılan işçi şirketi dize getirdi

6 Şubat’taki depremler nedeniyle işine üç gün gidemediği için kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılan işçi hukuk mücadelesini kazandı.

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AA’nın haberine göre Gaziantep’te oturan işçi Ö.E., depremlerden sonra ailesini alarak Kahramanmaraş’taki köyüne gitti.

Çalıştığı fabrikadan 13 Şubat’ta işe çağrılan Ö.E., evinde hasar tespit çalışmaları yapılmadığını ve ailesinin yanında kalması gerektiğini belirterek süre istedi ancak olumlu yanıt alamadı.

İşe üç gün sonra giden Ö.E., devamsızlık nedeniyle işten çıkarıldığını öğrenince yaklaşık beş yıllık tazminatını alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.

Gaziantep 6’ncı İş Mahkemesi’ndeki yargılamanın ardından Ö.E. beklediği iyi haberi aldı.

Mahkeme, İş Kanunu’na göre ‘haklı bir sebebe dayanan devamsızlığın maruz görülmesi gerektiği’ni hatırlatarak işçiyi haklı buldu.

Ö.E. böylece yaklaşık 70 bin lira kıdem tazminatını faiziyle birlikte almaya hak kazandı.