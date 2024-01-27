Mahfi Eğilmez Türkiye’deki enflasyonu tanımladı: Multiflasyon

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’deki enflasyon türüne kendisi bir tanım koyarak “Multiflasyon” dedi.

Eğilmez, vatandaşların “Türkiye’de hangi tür enflasyon var” sorusuna X hesabından şu yanıtı verdi: “Bizde hepsi bir arada olduğundan buna da biz bir isim verelim: Multiflasyon. Yani çoklu enflasyon. Multiflasyon = Normal enflasyon + Skimpflasyon + Shrinkflasyon + Greedflasyon”

Bazı arkadaşlar bizde hangi tür enflasyon var diye soruyor:

Bizde hepsi bir arada olduğundan buna da biz bir isim verelim: Multiflasyon. Yani çoklu enflasyon.

Multiflasyon = Normal enflasyon + Skimpflasyon + Shrinkflasyon + Greedflasyon — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) January 26, 2024

Türkiye’deki enflasyon türlerinin tanımları şöyle:

Skimpflasyon: İngilizcede eksik anlamına gelen skimp sözcüğüyle enflasyonun birleştirilmesinden doğan skimpflasyon; ürünün içeriğinin değiştirilmesi, kalitesinin düşürülmesi sonucu ortaya çıkan daha düşük değerdeki bir malın aynı fiyatla satılması olgusudur. Bu yolla fiyat değişmemiş ve enflasyona etki etmemiş gibi görünür oysa gerçekte fiyat artmış olur.

Shrinkflasyon: İngilizcede küçülme, büzülme anlamına gelen shrink sözcüğüyle enflasyonun birleştirilmesinden doğan shrinkflasyon; ürünün fiyatı aynı kaldığı halde boyut, ağırlık ya da hacminde ortaya çıkan düşüşü ifade eden bir terimdir. Bu şekilde fiyat değişmez ve enflasyona etki etmez göründüğü halde gerçekte ortada bir enflasyonist değişim söz konusudur.

Greedflasyon: İngilizcede açgözlü anlamına gelen greed sözcüğüyle enflasyonun birleştirilmesinden doğmuş bir terim olan greedflasyon; yüksek enflasyonun yarattığı ortamdan yararlanarak mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını enflasyonun da üzerinde artırma eylemini tanımlıyor.