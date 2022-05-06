Mahallede caz

Her semtte bir festival fikrinden yola çıkan Yeniköy Caz Günleri ikinci kez müziğin ve yeni deneyimlerin peşine düşüyor.

Toplam yedi güne yayılarak 24 – 29 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde yapılacak Yeniköy Caz Günleri, mahalleyi müzik dışındaki etkinliklerle de hareketlendirecek.

Bir arşiv aralanıyor

Merih Akoğul’un 1980-1990 arasında çektiği caz fotoğraflarından oluşan ‘Caz Zamanı’ sergisi Avusturya Kültür Ofisi’nde 24 Mayıs’ta açılacak. Aralarında Keith Jarrett, Oscar Peterson, Paco de Lucia, Hermeto Pascoal, Dave Brubeck, Stan Getz, John Abercrombie, Charles Lloyd, Süheyl Denizci, Okay Temiz gibi müzisyenlerin portrelerinin olduğu sergi 30 fotoğraftan oluşuyor.

Arto Tunçboyacıyan, Cenk Erdoğan, Derya Türkan, Kağan Yıldız

Yeniköy Caz Günleri 2022’nin mahallenin her yerine dağılan programında öne çıkan konserlerinden biri Arto Tunçboyacıyan, Cenk Erdoğan, Derya Türkan ve Kağan Yıldız’ın, Avusturya Kültür Ofisi İstanbul Bahçe’de 19:30’da başlayacak konser.

Etkinliğin son gününde David Friedman, François Lindemann ve Andreas Metzler yine Avusturya Kültür Merkezi’nde sahneye çıkacak.

David Friedman, François Lindemann ve Andreas Metzler

Yeşil bir semt olduğu için çok sayıda kuşun yaşadığı Yeniköy’ün festivalinin maskotu da bir kuş. Karga Yiki festival boyunca konuklara eşlik edecek.

Dört koldan destek

Yeniköy Caz Günleri; Akbank Yıl Boyu Caz, Goethe Enstitüsü, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu ve Goons‘un destekleriyle gerçekleşiyor. Etkinliğin içerik partnerleri Dadanizm, vesaire, YOK Yayınları, Ecco, Boxx ve Lindos. Konaklama sponsorluğunu Fuat Paşa Yalısı, ulaşım sponsorluğunu Menger İstanbul üstleniyor.

Programı Yeniköy Caz Günleri Instagram hesabından takip edebilir, biletleri Mobilet’ten alabilirsiniz.