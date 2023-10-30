Magic Johnson da milyarderler arasına girdi

ABD’nin önde gelen iş dergilerinden Forbes, NBA efsanesi Magic Johnson’ı milyarder olarak tanıdı.

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Forbes, ABD’li eski basketbolcunun servetini yaklaşık 1,2 milyar dolar (33 milyar 886 milyon 800 bin lira) olarak tahmin etti.

Johnson’ın çeşitli spor takımlarında sahiplik hisseleri de dahil olmak üzere çok sayıda şirkette yatırımları var. Ancak Forbes’a göre servetinin büyük kısmını EquiTrust adlı hayat sigortası şirketindeki hisseleri oluşturuyor.

64 yaşındaki oyuncu 1996’da emekli olmadan önce NBA tarihinin en ikonik kariyerlerinden birine sahipti, ancak parasının çoğunu spor dışında kazandı.

Forbes, Johnson’ın NBA kariyerinden 40 milyon dolar (1 milyar 129 milyon 552 bin lira) kazandığını belirtti.

Johnson’ın aynı zamanda Los Angeles merkezli üç spor takımında hissesi bulunuyor. Bunların dışında Starbucks, Burger King, 24 Hour Fitness gibi şirketlerde yatırımı var.

Diğer sporcu milyarderler ise NBA oyuncuları Michael Jordan ve Lebron James ile golfçü Tiger Woods.