Artık NBA’in de bir milyarderi var

ABD’li basketbolcu LeBron James (37), Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi’nde (NBA) aktif olarak kariyerine devam ederken Forbes dergisinin milyarderler listesine giren ilk isim oldu.

Fotoğraf: Reuters

Dergiye göre Los Angeles Lakers’ın oyunucusu, Fransa’nın Paris St Germain takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi’den sonra dünyanın en çok para kazanan sporcusu.

Forbes, dört kez NBA şampiyonluğu yaşayan, bir o kadar ligin en değerli oyuncusu seçilen ve geçen yıl 121,2 milyon dolar kazanan James’in servetinin 1 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers’tan 385 milyon dolardan fazla kazanan James, kazancının kalan kısmını sponsorluk gibi kontratlarının dışındaki anlaşmalardan ve ortaklıklardan elde etti.

Nike’la sponsorluk anlaşması bulunan James, Maverick Carter’la ‘SpringHill’ adlı bir eğlence geliştirme ve prodüksiyon şirketini kurdu. Buradaki hissesi 300 milyon dolar değerinde.

James, mart ayında 36 bin 947’ye ulaşarak tüm zamanların en fazla sayı atan ikinci sıradaki NBA oyuncusu olarak tarihe geçti. Birinci sıradaki Kerim Abdülcabbar’ın 38 bin 387 sayısı bulunuyor. James marttan bugüne kadar 37 bin 62 sayıya ulaştı.

1993’te aktif kariyerine son veren NBA yıldızı Michael Jordan, 11 yıl sonra, 2014’te milyarderler arasına girmişti.