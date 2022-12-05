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Yaramazlara biraz batar!

‘Maganda kurşunu’ altı yaşındaki Berke’yi hayattan kopardı

Çorum’da, düğün sırasında havaya atılan silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Berke Düzgün, altı aydır hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

AA’nın aktardığına göre altı yaşındaki Berke, Ulukavak Mahallesi’nde 21 Mayıs’ta yapılan düğün sırasında başka bir düğünden ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.


Yaklaşık 6 buçuk aydır Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veren Berke, öldü.

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