‘Maganda kurşunu’ dokuz yaşındaki Emirhan’ı hayattan kopardı

Ankara Mamak’ta ‘kız alma merasimi’ sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açıldı; dokuz yaşındaki Emirhan Baytemür hayatını kaybetti.

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AA’nın haberine göre geçen cumartesi günü ailesiyle merasime katılmak üzere Kıbrısköy Mahallesi’ne giden Baytemür, Osman T.’nin silahından çıktığı belirlenen saçmalarla ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Baytemür kurtarılamadı.

Baytemür’ün cenazesi Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan Osman T. tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.