Madencilik şirketinden halka arz hazırlığı

CVK Madencilik, bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in halka arz edileceğini duyurdu.
halkaarz.net’in aktardığına göre CVK Madencilik KAP’a yaptığı açıklamada bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in halka arz edileceğini kaydetti.
Şirket, gerekli hazırlıklardan sonra halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuracak.
Bağlı ortaklık, ortak olunan şirkette yüzde 50’den daha fazla oy hakkına sahip olunan durumlar için kullanılıyor.
CVK Madencilik, Hayri Ögelman Madencilik’in yüzde 96,21’ine sahip.