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Yaramazlara biraz batar!

Maden ihracatçıları: Dolar karlılık için 25 TL olmalı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Kayıplarının telafisi için dolar kuru minimum 22 TL, karlılık için ise 25 TL olmalı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Yılın ilk yarısında ihracatta yüzde 25 büyüyen ve yıl sonunda 7,5 milyar dolara ulaşmayı planlayan madencilik sektörü, Avrupa ve ABD’deki resesyon sürecinin olumsuz etkileri, Çin’deki kapanmanın devam etmesi, maliyetlerin artması, dolar kurunun ‘istenilen’ seviyeye gelmemesi nedeniyle ciddi kayıplar yaşadı.


Yaşanan kayıpların etkisiyle yılı yüzde 9,5’luk artışla 6,5 milyar dolarlık ihracatla kapatmaya hazırlanan sektör, 2023 yılının ilk yarısında da artış beklemiyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya, bu durum nedeniyle sektörde istihdam kaybı oluşacağına dikkat çekti.

‘Dolar kuru minimum 22 TL olmalı’

Nasıl Bir Ekonomi’den İmam Güneş’e döviz kurlarının sektörü zorladığına değinen Rüstem Çetinkaya şunları söyledi: “Madencilikte dolar bazında maliyetlerimiz yüzde 20 arttı. Maliyetleri fiyatlara yansıtmamız da mümkün değil. Çünkü derin bir rekabetin yaşandığı pazarda fiyat artırırsak pazarlarımızı kaybederiz. Bir kıskaç içindeyiz. Bugünün şartlarında dolar kurunun minimum 22-25 TL bandında olması gerekiyor. Ancak, ihracatçılar döviz kurları hızlı yükseldiğinde de kar elde etmişti. Tüm bunlar göz önüne alınarak ‘ihracatçı biraz dayansın’ deniyor”.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de daha önce kurun enflasyon oranında artması gerektiğini belirterek, ihtiyaçların ötelenmesinden dolayı satışların düştüğünü söylemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yse buna “Dövizdeki artışlar benim enflasyon planımı bozar” yanıtını vermişti.

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