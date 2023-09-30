Maçka Sanat’ta ‘görülmemiş eserleriyle’ Füreyya Koral sergisi

Maçka Sanat Galerisi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını, Türkiye’nin ilk kadın seramik sanatçısı ve çağdaş seramik sanatının öncüsü Füreyya Koral ile kutluyor.
3 Ekim Salı günü açılacak ‘Görülmemiş eserleriyle Füreyya Koral Sergisi’, 11 Kasım tarihine kadar Maçka Sanat Galerisi’nde olacak.
Koral, sıradışı yaşamı, ilham veren mücadelesi ve seramik sanatına duyduğu tutkusuyla Türk sanat tarihinin unutulmaz isimlerinden.
Maçka Sanat Galerisi, Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 31/A Maçka, İstanbul
Tel: 0212 240 80 23 – 0545 477 26 76
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