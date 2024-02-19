Maç biletlerinde yeni dönem

Kulüpler önümüzdeki dönemde elektronik bilet satışı için farklı organizasyonlarla görüşebilecek. Yani artık sadece passolig olmayacak.

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Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu.

Bu uygulama 2023-2024 sezonunda hayata geçirilmeyecek. Passolig kart sahipleri sezon sonuna kadar bakiyelerini kullanmaya devam edebilecek.

Kulüpler anlaşma sağlaması durumunda önümüzdeki sezonlarda Passolig veya diğer organizasyonlar üzerinden satış yapabilecek.

Vakfın açıklaması şöyle: “Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur.”