M. Sinan Birdal: Rejim çıkmaza girdiğinde rejimin tasarladığı muhalefet düzeneği de değişmek durumunda kalıyor

2023 seçimlerine yaklaşırken elbette kamuoyunun gözü iktidar saflarında, ancak muhalefetin de rejim tarafından şekillendirildiğini gözden kaçırmamak lazım.

Erdoğan liderliği rejim inşa sürecinde muhalefetin manevra alanını ciddi bir biçimde kontrol etti. Rejim inşası kimi kurumlara doğrudan müdahale ederek sadece muhalefetin pozisyon alması gereken olayları değil, bizatihi alınabilecek pozisyonları da belirledi (…) Özetle, rejim kendi muhalefetini de tasarlamaya girişti.

Gelinen noktada hem ekonomik hem jeopolitik açılardan dar boğaza girmiş olan rejimin mevcut biçimle devam edemeyeceği ortaya çıkmış durumda.

Rejim çıkmaza girdiğinde rejimin tasarladığı muhalefet düzeneği de değişmek durumunda kalıyor. 2015 sonrasında birdenbire hayal bile edemeyecekleri bir etki düzeyine kavuşan çevreler bu etkiyi kaybetmemek, bu etkiyi yeni dönemde siyasi güce tahvil etmek derdindeler. Etkisinin kaynağını toplumsal hareketlerden ziyade rejimin muhalefet projesinden alan bu çevrelerin öncelikli çıkarı toplumsal muhalefeti bastırmak ve devlet içindeki güç kavgasında saf tutmak.

M. Sinan Birdal’ın yazısı