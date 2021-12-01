Lütfi Elvan istifa etti, yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti; boşalan koltuğa yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

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Söz konusu karar Resmi Gazete’de şu ifadelerle yayınlandı: “Görevden affını isteyen ve görevden affı kabul edilen Lütfü Elvan’dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati Anayasa’nın 104’üncü ve 106’ıncı maddeleri gereği atanmıştır.”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden 19 Kasım’da Elvan’ın istifa edeceğine dair şunları söylemişti:, “Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece 12.00’den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum.”

Nebati, altı gün önceki Twitter paylaşımında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasına destek vermişti: “Düşük faiz politikamızı 2013’ten beri her uygulamaya yeltendiğimizde itirazla karşılaştık, bu sefer kararlıyız.”

Yeni bakan ayrıca CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın toplantı tutanaklarından ortaya çıkardığı çift maaşlı bürokratlar arasında. Buna göre Nebati, Türk Telekom’dan da ‘hatırı sayılır’ aylık gelir elde ediyor.