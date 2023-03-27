Otobüsle iki ayda İstanbul-Londra: 7 Ağustos’ta teker döner

Bir turizm şirketi, İstabul-Londra arasında 56 gün sürecek otobüs turu düzenliyor. Yolculuk Balkanlar, Doğu Avrupa, İskandinavya ve Batı Avrupa hattında 22 ülkeden geçerek İngiltere’nin başkenti Londra’da 1 Ekim’de son bulacak.

Fotoğraflar: Adventure Overland

Hindistan merkezli turizm şirketi Adventures Overland ‘Dünyanın en uzun otobüs yolculuğu’nu 7 Ağustos’ta İstanbul’dan başlatıyor.

CNN’in haberine göre lüks bir otobüste 56 gün sürecek yolculuk, Balkanlar, Doğu Avrupa, İskandinavya ve Batı Avrupa hattında 22 ülkeden geçerek İngiltere’nin başkenti Londra’da 1 Ekim’de son bulacak.

30 kişi kapasiteli otobüsle 12 bin kilometre yol yapacak yolcular; Finlandiya Körfezi’n feribotla geçecek, kıta Avrupa’sının kuzey ucundaki Kuzey Burnu’na uğrayacak, Norveç fiyortları boyunca tekne gezisi yapacak.

İki ay otobüs yolculuğu nasıl yapılır

Kimileri iki ay otobüs yolculuğu için üste para bile isteyebilir ama turizm şirketi bu turun biletini 24,300 dolara (yaklaşık 500 bin lira) satıyor.

Pakete günlük kahvaltı, 30 öğle ve akşam yemeğinin yanı sıra tüm otel konaklamaları dahil. Aracın, uzun mesafe konforlu seyahat için özel tasarlanmış bir otobüs olduğu belirtiliyor.

Hippiler ilham oldu

Adventures Overland, turu 1950’ler ve 1960’larda dünyayı dolaşan Hippie Trail (Hippi Rotası) otobüslerinden ilham alan tasarladı. Önce, Asya ülkelerinden başlayan daha uzun bir rota düşünüldü, ancak Myanmar, Çin ve Rusya gibi destinasyonları kapsayan rota güncel politik sebeplerle program dışı kaldı.

Londra’ya giden otobüsün rotası

Şirketi 2012’de kuran Tushar Agarwal ve Sanjay Madan, ‘İlk kıtalararası otobüs yolculuğunu başlatmadan önce bütün ülkeleri ve her rotayı incelediklerini ve güvenli bir program hazırladıklarını, yolcuların tamamen deneyime odaklanabilmeleri için evrak işini üstlendiklerini’ söylüyor.

Seyahatle ilgili tüm detayları tura özel hazırlanmış sitede bulabilirsiniz.