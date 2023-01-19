17 yazardan yol hikayeleri: Otobüsün Penceresinden

17 yazarı otobüs hikayelerinde bir araya getiren ‘Otobüsün Penceresinden’ adlı kitap raflardaki yerini aldı.

Soldan Sağa: Mahir Ünsal Eriş, Sibel Oral, Ahmet Ümit, Pelin Buzluk

Çağdaş Türk edebiyatının tanınmış isimleri Ahmet Ümit, Aslı Perker, Ayşe Sarısayın, Başar Başarır, Bedia Ceylan Güzelce, Defne Suman, Doğu Yücel, Haydar Ergülen, İsmail Güzelsoy, Mahir Ünsal Eriş, Mario Levi, Murat Yalçın, Pelin Buzluk, Sibel Oral, Şebnem İşigüzel, Şermin Yaşar ve Yekta Kopan’ın otobüs yolculuğu öykü ve anılarından oluşan kitap, geçtiğimiz haftalarda Doğan Kitap etiketiyle satışa sunuldu.

Otobüs ve midibüs üreticilerinden TEMSA tarafından, Sibel Oral’ın editörlüğünde hazırlanan kitap, farklı mekan ve zamanlarda geçen birbirinden özgün 17 hikayeyle okuyucuları uzun bir yolculuğa çıkarıyor.

Yol hikayelerini hatırlatmak istedik

TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, TEMSA’nın Türk insanı için sadece bir otobüs üreticisi değil, bir yol arkadaşı olduğunu belirterek projeyle ilgili şöyle konuştu: “Biz bu projeyle yol hikayelerini, yaşadığımız keyifli anıları yeniden insanımıza hatırlatmak istedik. Türk insanı olarak gerçekten yol hikayelerini, yolculukları çok severiz. Her yolculukta da kendimizi biraz daha keşfederiz. ‘Otobüsün Penceresinden’ de bu yönüyle, bizi çok heyecanlandıran, mutlu eden bir proje.”

Geliri Hayal Ortakları Derneği’ne

Doğancıoğlu, TEMSA Art projesinde olduğu gibi, bu projede de tüm gelirin TEMSA çalışanları tarafından kurulan Hayal Ortakları Derneği’ne bağışlanacağını söyledi.

Kitabın editörlüğünü üstlenen yazar Sibel Oral ise otobüsün sadece şehirler arası değil hikayeler arası da gittiğini belirterek şöyle devam ediyor: “Ve bizler bu kitapla birlikte o otobüsün penceresinden baktık dünyaya. Kitap çıktıktan kısa bir süre sonra okurlardan gelen yorumlar ise o pencereden yalnız bakmadığımızı gösterdi. Otobüs yolculuğunun farklı kuşaklardan dahi birçok insan için ne kadar önemli olduğunu, hepimizin yolculuk hikâyelerine vurgun olduğunu, bir başkasının yolculuğuna edebiyatın gücüyle nasıl eşlik ettiğimizi gösterdi. Okurlar da yazarlarımızla birlikte yolculuk etti hem onların hem de kendi hikâyelerine.”