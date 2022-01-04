Lüks modada ikinci el online alışveriş yükselişe geçti: Bit pazarına ‘tık’ yağıyor

Moda dünyasının prestijli dergisi Vogue’un İngiltere edisyonu, lüks moda markalarında ikinci el alışverişin hızla popülerleşmesini kapağına taşıdı. Dergiye göre ikinci el satışların tasarım markalarıyla buluşması modanın geleceğini belirleyecek kadar önemli bir gelişme, dolayısıyla ‘devrim’ olarak nitelenmeyi hak ediyor. Online alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte hacmi artan ikinci el lüks alışveriş, tüketimi azaltarak sürdürülebilirliğe sağladığı katkıyla da zamanın ruhunu yakalıyor.

Vogue moda tasarımında ikinci el alışverişin yükselişini kapağına taşıdı.

Vogue’da yayınlanan yazıya göre modada ikinci el alışveriş yeni bir kavram olmasa da bugünkü haliyle pek çok yenilik barındırıyor. Her şeyden önce terminoloji değişiyor: İkinci el (second hand) yerine, ‘sevilerek kullanılmış’ anlamına gelen ‘pre-loved’ sözü tercih ediliyor.