Lüks modada ikinci el online alışveriş yükselişe geçti: Bit pazarına ‘tık’ yağıyor

Moda dünyasının prestijli dergisi Vogue’un İngiltere edisyonu, lüks moda markalarında ikinci el alışverişin hızla popülerleşmesini kapağına taşıdı. Dergiye göre ikinci el satışların tasarım markalarıyla buluşması modanın geleceğini belirleyecek kadar önemli bir gelişme, dolayısıyla ‘devrim’ olarak nitelenmeyi hak ediyor. Online alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte hacmi artan ikinci el lüks alışveriş, tüketimi azaltarak sürdürülebilirliğe sağladığı katkıyla da zamanın ruhunu yakalıyor.
Vogue’da yayınlanan yazıya göre modada ikinci el alışveriş yeni bir kavram olmasa da bugünkü haliyle pek çok yenilik barındırıyor. Her şeyden önce terminoloji değişiyor: İkinci el (second hand) yerine, ‘sevilerek kullanılmış’ anlamına gelen ‘pre-loved’ sözü tercih ediliyor.
Online alışverişin bir alternatif olmanın ötesinde, özellikle pandemi döneminde zorunluluk haline gelmesi, ikinci el alışverişi de internete taşıdı. Lüks alışverişte satıcı ve alıcıyı buluşturan platformlar pazarın büyümesini sağladı. Son birkaç yılda kurulan ya da yükselişe geçen online mağazalar arasında RealReal, Collector Square, Hewi, Vestiaire Collective var.
Bir başka etken de ikinci el konusundaki negatif algının Z kuşağıyla birlikte kırılması. Hatta tam tersine, ikinci eli tercih ederek bir elbisenin ya da çantanın ömrünü uzatmak, kişinin çevreye duyarlılığına işaret ediyor. Rihanna, Bella Hadid gibi yıldızların koleksiyon değeri taşıyan ikinci el parçalara gardıroplarında yer vermesi ikinci el lüksün popülaritesini artırıyor.
Mücevher kasası gibi gardıroplar
İkinci el lüksten kar eden, istediği parçaları piyasa fiyatından yüzde 30-40 daha ucuza bulan alıcılar değil, gardıroplarını gelire dönüştüren satıcılar. Merkezi Paris’te bulunan Vestiaire Collective’in kurucularından Fanny Moizant, pandemiyle birlikte ekonomik kaygıların arttığını, insanların gardıroplarının maddi değerini keşfettiğini söylüyor. 11 milyon aktif üyesi bulunan platformda haftada ortalama 20 bin lüks giysi ve aksesuar görülebiliyor.
Otomobil, mücevher ve saatten sonra moda tasarımlarının da yaygın ve kalıcı bir ikinci el pazarına sahip olması bekleniyor. Alıcılar, satıcılar, aracılar ve markaların kurduğu bu oyun şimdilik herkesi memnun etmiş gibi görünüyor. İkinci el modanın sürdürülebilirliğe katkı sağlayıp sağlamayacağını ise zaman gösterecek.