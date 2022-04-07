Lucescu’lu Dinamo Kiev’le Galatasaray, Ukraynalı yetimler için İstanbul’da karşılaşacak

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya-Ukrayna savaşında yetim kalan çocuklar yararına Galatasaray’la İstanbul’da 14 Nisan Perşembe günü maç yapacaklarını duyurdu.

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Daha önce Türkiye A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş’ı da çalıştıran Rumen teknik direktör, savaşın çıkmasının ardından ülkesine dönerek Bükreş’ten Dinamo Kiev’i koordine etmeye başlamıştı.

76 yaşındaki teknik adam, antrenörlük hayatının en zor ve dramatik anlarını yaşadığını söyledi: “Bu yaşıma kadar böyle acı bir tecrübe yaşamamıştım. Şimdi futboldan daha çok Romanya’ya ve Polonya’ya akın akın gelen bu çaresiz mültecilerle onların çocukları için ne yapabileceğimi düşünüyorum.”

Dinamo Kiev’in 12 Nisan’da Polonya’da Legia Varşova’yla ‘Barış için maç‘ sloganıyla karşılaşacağını aktaran Lucescu, ardından İstanbul’a geleceklerini ve 14 Nisan’da Nef Stadı’nda Galatasaray’la hayır maçına çıkacaklarını kaydetti.

Burak Elmas’a teşekkür

Dinamo Kiev’in bu maçlardan elde edeceği tüm gelirin Ukraynalı yetim çocuklara aktarılacağının altını çizen Rumen teknik adam şöyle devam etti: “Galatasaray Başkanı Burak Elmas’a bu özel maçı kabul ettiği için minnettarım. Ukraynalılar ve Dinamo Kiev taraftarları onun bu jestini unutmayacak. Başkan bizi kırmadı ve maç teklifimizi kabul etti. Avrupa’nın dev kulüplerine maç teklifi sunduğumuzda çeşitli bahaneler öne sürdüler. Galatasaray’sa bize kapısını açtı. Sarı-kırmızılı camiaya çok teşekkür ediyorum.

Sloganımız ‘Barış için maç’ olacak. Tribünlerin tıklım tıklım dolması gerekiyor. Türk insanı, mazlumun yanında olduğunu bir kez daha gösterecektir.

Yapacağımız futbol maçlarıyla bu acılara merhem olmak istiyoruz. Bu savaş elbet sona erecek. Sporun bu karamsar ortamda birleştirici, onarıcı bir unsur olduğunu düşünüyorum.”