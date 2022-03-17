Galatasaray Avrupa’ya veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona’ya 2-1 yenilerek elendi.

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Sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibini Nef Stadı’nda konuk etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 28’inci dakikada Marcao’nun kafa golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, maçın 37’inci dakikasında Pedri’nin golüne engel olamadı. Takımlar soyunma odasına 1-1 berabere gitti.

Barcelona müsabakanın 50’nci dakikasında Aubameyang’ın attığı golle skoru 2-1 lehine çevirdi. Kalan sürede başka gol olmazken Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçın ardından Galatasaraylı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi.

Avrupa Ligi’ndeki ilk yenilgi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon ilk kez Barcelona’ya yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, organizasyonda daha önce oynadığı 11 maçta beş galibiyet ve altı beraberlik elde etmişti.

Bu sezon Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda’nın PSV takımını geçemedi ve yoluna ‘Kupa 2’de devam etti.

Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya’nın St. Johnstone ve Danimarka’nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, gruplara kaldı. E Grubu’nda İtalya’nın Lazio, Fransa’nın Olimpik Marsilya ve Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan ‘Cimbom’, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, elemelerdeki dört maçta iki kez galip ve beraber, grupta ise üç kez galip ve beraber oldu. Galatasaray, son 16 turu ilk maçında ise deplasmanda Barcelona’yla berabere kaldı.

Grup aşamasından itibaren ilk yarıda yediği ilk gol

Galatasaray, Avrupa Ligi’nde bu sezon grup aşamasından itibaren ilk kez bir maçın ilk yarısında kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bundan önce altı grup aşaması, biri de Barcelona ile oynanan ilk maç olmak üzere toplam yedi müsabakada rakiplerinin ilk yarıda gol atmasına izin vermemişti.

Tribünlerden atılanlar oyunu durdurdu

Karşılaşmanın sonlarına doğru tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun bir süre durdu.

Maçın 86’ncı dakikasında Barcelona’nın doğu tribünü önünde kazandığı taç atışını Jordi Alba kullanmaya giderken, tribünlerden pet şu bardakları atıldı. Bu futbolcunun ikinci taç atışı hamlesinde de yine bulunduğu alana yabancı maddeler atılırken hakem oyunu durdurdu.

Bu sırada Jordi Alba’nın topu tribüne atmasıyla iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Hakem Barcelonalı oyuncuya sarı kart gösterirken karşılaşmaya bir dakikalık aranın ardından devam edildi.