Lotoda büyük ikramiyeyi tutturan adam: Keşke kazanmasaydım

Hindistan’da, lotoda büyük ikramiyeyi kazanan adam, gelen yardım talepleri nedeniyle, ”Keşke kazanmasaydım” diyecek hale geldi.

Fotoğraf: BBC

Kerala eyaletinde yaşayan şoförlük yaparak geçimini sağlayan Anoop, 18 Eylül’de, eyalet yönetiminin düzenlediği çekilişte 250 milyon rupi (56,5 milyon lira) kazandı. Bu, büyük ikramiyeydi ve eyalette şimdiye kadar verilen en büyük miktardı. Kazanınca basında geniş verildi.

BBC’nin aktardığına göre bir anda ünlü olan Anoop’a eyaletin hatta ülkenin dört bir yanından yardım talepleri gelmeye başladı. Kimi bir şekilde mesajla ulaştı adresini bulan kapısına kadar gitti.

‘Çocuğumu doktora götüremiyorum’

İkramiyeyi kazandıktan bir hafta sonra bir video mesaj paylaşarak tanımadığı kişilerin kendisini ve ailesini rahat bırakmasını rica eden Anoop şu ifadeleri kullandı: ”Kazandığım zaman havalara uçmuştum. İnsanlar ve basın kapımıza geldi. Medyanın büyük ilgisi oldu. Ancak sonra işler farklı bir yöne doğru gitti. Kontrolden çıktı. Sürekli yardım istiyorlar. Hiç tanımadığım insanlar kapımıza geliyor. Evden çıkamıyoruz. Çocuğum hasta doktora götüremiyorum kapıdaki kalabalık yüzünden. Her sabah geliyorlar. Üstelik daha para elime geçmedi. Kimse beni anlamıyor. Lütfen bizi rahat bırakın.”

Yoğun ilgi nedeniyle evden taşınmayı planladıklarını ancak bunu gizlemenin tek yolunun evi bir gece terk etmek olacağını söyleyen ve güvenlik birimlerinden de yardım isteyen Anoop, ”Keşke kazanmasaydım. Sanırım üçüncü büyük ikramiye daha iyi olurdu. Belki bu kadar ilgi çekmezdik” dedi.

Eyalet yönetimiyse Anoop’a parasını iyi değerlendirebilmesi için finans konusunda danışabileceği isimlerden eğitim almasını sağlayacaklarını açıkladı.