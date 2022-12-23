Lotoda aynı numarayı 6 biletle oynadı, 6 kez kazandı: Sezgilerini dinlemiş

ABD’nin Massachusetts eyaletinde, Raymond Roberts adlı Vietnam gazisi, son 20 yıldır yaptığı gibi loto oynamaya markete gitti. Ancak bu sefer “sezgileri” , bir değil 6 bilet almasını ve her bilette aynı numaraları kullanmasını söyledi. Ve, Roberts’in şansına seçtiği numaralar çıktı.

Para ödülünü 15 Aralık’ta alan Roberts, ilk olarak motosiklet almayı planlıyor. Fotoğraf: Massachusetts Piyango İdaresi

Beş numarayı doğru şekilde tahmin edenlere ödül veren loto, aynı sayılarla birden fazla defa kazanmayı mümkün kılıyor. Aynı numaraları seçen Roberts de 6 kez kazanmış oldu.

BBCTürkçe’nin haberine göre, Raymond Roberts, aldığı 5 biletin, neredeyse 2 milyon dolara tekabül eden ödülünü toplu şekilde almayı tercih etti.

Aldığı altıncı bilette “yıllık ödeme” seçeneğini tercih eden Roberts’a ayrıca 20 yıl boyunca her yıl 25 bin dolarlık ödeme yapılacak.

Roberts, seçtiği rakamların, doğum günü ile yıldönümü tarihlerinin kombinasyonu olduğunu söyledi. Daha önce de bu numaraları kullanan Roberts, ilk kez ödül kazanmış. Şans oyununun kurallarına göre, sadece yıllık ödeme ödülünü kazanma olasılığı bile 1 milyon 813 binde bir.