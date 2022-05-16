Los Angeles’ın Hollywood’u varsa Edirne’nin de ‘Ediwood’u var!

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kente dizi ve film sektörü için ‘Ediwood’ platosu kurulması için projelerin hazırlandığını söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Canalp, valilik binasında kente yönelik projelerini anlattı.

Vali, planladığı projelerden birinin de film ve dizi sektörünün hizmetine sunmak istedikleri Ediwood platosu olduğunu bildirdi.

Bu proje kapsamında İl Özel İdaresi’ne 200 dönümlük arazi tahsisi yapıldığını ifade eden Canalp, şöyle konuştu: “Projeleri hazırlıyoruz, bu proje uygulanırsa Edirne için çok önemli bir kazanç olacak. Amerikalılar bugün Bulgaristan’a Sofya’ya gelip film çekiyor, neden Sofya’ya geliyorlar çünkü Sofya ucuz. Ama tüm Bulgarlar da Edirne’ye geliyor ‘Edirne ucuz’ diye. Çok yüksek maliyeti olmayan bir proje Edirne için harikulade bir proje olacak.”

ABD’nin California eyaletinde Los Angeles kentinde bulunan Hollywood bölgesinde sinema stüdyoları ve oyuncuların evleri bulunuyor. Bu nedenle bölge Amerika’nın sineması denince ilk akla gelen yer.