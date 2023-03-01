Los Angeles yönetimi, Vanessa Bryant’a 29 milyon dolar ödeyecek

Los Angeles bölge yönetimi, helikopter kazasında ölen Kobe Bryant ve kızının kaza yerinden fotoğraflarını çekip yayan görevliler nedeniyle yıldız basketbolcunun karısı Vanessa Bryant’a 28.85 milyon dolar (545 milyon lira) tazminat ödeyecek.

Ölümünün birinci yılında bir duvar resmiyle anılan Kobe Bryant ve kızı Gianna

Reuters’ın haberine göre 2020’de helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın karısı Vanessa Bryant’ın, kaza görüntülerinin yayılması nedeniyle Los Angeles bölge yönetimine açtığı dava anlaşmayla sonuçlandı.

Yönetim, polis memurları ve itfaiye görevlililerinin çekip paylaştığı iddia edilen görüntüler yüzünden Vanessa Bryant’a yaklaşık 28.85 milyon dolar vermeyi kabul etti.

Vanessa Bryant’ın avukatı Luis Li, anlaşmanın 28,85 milyon dolar olduğunu doğruladı. Bu paraya, Ağustos ayında federal bir mahkemede görülen dava sonucunda ‘mahremiyetin ihlali ve duygusal sıkıntıya neden olma’ sebebiyle verilen 15 milyon dolar tazminat da dahil.

Vanessa Bryant, Los Angeles County şerifinin ve itfaiye üyelerinin kazanın görüntülerini, resmi olmayan hesaplardan paylaşmakla suçlamış ve Los Angeles yönetimine dava açmıştı.

Kobe Bryant, kızı Gianna ve diğer yedi kişi 26 Ocak 2020’de Calabasas, Kaliforniya’da meydana gelen kazada öldü.

Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, 26 Ocak 2020’de Kaliforniya’da geçirdikleri helikopter kazasında araçtaki diğer yedi kişiyle birlikte ölmüştü.