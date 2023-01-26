Basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın ölümünün üzerinden üç yıl geçti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant’ın ölümünün üstünden üç yıl geçti.

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Spor dünyası, 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna’nın yanı sıra yedi kişinin daha yaşamını yitirdiği 26 Ocak 2020’deki helikopter kazasını unutamadı.

Los Angeles Lakers’la beş NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008’de normal sezonun, 2009 ve 2010’daysa final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Kobe Bryant’ın ölümü, basketbolseverleri yasa boğdu.

Dünyanın dört bir yanındaki basketbol sahalarına, sokak duvarlarına Bryant’ın veya onunla özdeşleşen 8 ve 24 sayılarının resimleri yapıldı.

Bryant’ın kurduğu Mamba Spor Akademisi’ndeki basketbol maçına gitmek üzere havalanan helikopter, Calabasas kentinde kaza geçirmişti. Kazayla ilgili inceleme sonucu Ara Zobayan pilotajındaki helikopterin, yoğun sisin etkisiyle kontrolden çıktığı tespit edilmişti.

‘Black Mamba’ lakaplı basketbolcu, kazadan saatler önce Lakers forması giyen LeBron James’in, kendisini geçerek lig tarihinin üçüncü en skorer oyuncusu olmasına ilişkin Twitter hesabından “Oyunu ileriye taşımaya devam et. Kardeşime çok saygı duyuyorum” diye yazmıştı.

Vanessa Laine’le 2001’de evlenen ve Bianka, Gianna, Natalia, Capri isminde dört kız çocuğu bulunan Bryant, babalık heyecanını son olarak 2019’un haziran ayında deneyimlemişti.