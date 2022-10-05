Lokantalardaki sıradışı sunumlar: Ütüde karides, ped üzerinde jöle

Dünyanın birçok ülkesindeki restoran ve kafeler lezzetin yanı sıra sunumlarıyla da müşterinin ilgisini çekmek istiyor. Bazıları göze hitap etse de akla gelebilecek klasik sunumlar. Bazılarıysa alışılagelmişin dışında. Ve, son zamanlarda sıradışı sunumların sayısı artmış gibi görünüyor.

‘We Want Plates’ adlı Instagram hesabında bir porselen tabak ya da sıradan bir bardak yerine hayal gücünü zorlayarak seçtikleri şeylerle yapılan yiyecek içecek servislerinin fotoğrafları paylaşılıyor. Dünyanın dört bir yanından kullanıcıların paylaştığı karelerin çoğu şaşırtıyor ve etkileşim alıyor.

İşte onlardan birkaçı…

Fotoğraflar: Instagram

Japonya’daki bir restoran kırmızı renkli jöleyi pedler üzerinde servis etmeyi uygun görmüş!

Bu lokantada, tatlı-ekşi tavuk yemeği bira bardağı içinde sofraya getiriliyor.

Britanya’daki bir pub, cipsi mini alışveriş arabasında servis ediyor.

Bir başka kullanıcının paylaştığı karede karides ütü içinde sofraya gelmiş.

ABD’de yaşayan Carl Kelemen’in müdavimi olduğu lokanta, bacon dilimlerini çamaşır ipine dizip mandalla tutturarak servis ediyor.

Britanya’nın Hull kentinde yaşayan Liam Davis’in paylaştığı fotoğraf çoğu kişiye göre pek iç açıcı değil. Tabak yerine genellikle self servis lokantalarda veya yemekhanelerde kullanılan tepsiye konularak servis edilmiş ısmarladığı yemek.

Eliot Landrum adlı kullanıcının yarım litrelik ‘okkalı’ kahvesini ölçme kabında servis eden kafe çalışanları üzerine bir de kalp kondurmayı ihmal etmemiş.

Britanya’nın Brighton kentinde yaşayan Royston Yeates‘in gittiği lokantada ‘Yorkshire pudding’ adlı yumurta, un, süt ve sudan yapılan hamur işi minyatür bir sağım taburesi üzerinde masada duruyor.