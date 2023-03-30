Lise öğrencisi, Kahramanmaraş’tan gelen depremzede öğrenciyi bıçaklayarak öldürdü

Ankara’da bir lise öğrencisi, bıçaklı saldırıda Kahramanmaraş’tan gelen 11 yaşındaki depremzede Alperen Palta’yı öldürdü, beş kişiyi yaraladı.

AA’nın aktardığına göre uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Y.B.B, daha önce öğrencisi olduğu, ancak bir süre önce uzaklaştırma aldığı Aydınlar Mahallesi’ndeki Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi önünde çevredekileri rahatsız etmeye başladı.

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Filistin vatandaşı Omar A.’ya, “Sen bana küfür etmişsin” diye saldıran öğrenci, “Seni tanımıyorum. Neden küfür edeyim?” diyen Omar A.’yı bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladı.

Daha sonra saldırgan, okul çevresindeki 11. sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Alperen Palta, E.E ve Y.B. ile 10. sınıf öğrencisi İ.C.A. 9. sınıf öğrencisi S.T.Y.’yi de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Saldırgan öğrenci, öğretmen ve velilerce etkisiz hale getirilerek, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerden Alperen Palta hayatını kaybetti. Y.B.B. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş’tan Ankara’ya eğitimi için gelmiş

Alperen Palta’nın depremzede olduğu, ailesiyle Kahramanmaraş’tan Ankara’ya gelerek öğrenimini burada sürdürdüğü öğrenildi.

Palta’nın kuzeni Mücahit Demir, Palta’nın cenazesinin Kahramanmaraş’ta toprağa verileceğini belirterek şunları kaydetti:

“Kahramanmaraş’tan depremden kaçıp gelmişlerdi. Kahramanmaraş’ta evleri orta hasarlı, oturulmayacak durumda. Yaklaşık iki haftadır Ankara’dalar. Daha önce Antalya’ya gitmişlerdi. Okul nedeniyle Ankara’ya geldi. Ankara’da böyle bir şey geldi başımıza. Alperen çok mülayimdi, kimseye dokunmazdı. Okuldan eve, evden okula giderdi. Öyle bir kişiydi.”