Lisa Loring hayatını kaybetti: İlk ‘Wednesday’i oynamıştı

1964’te televizyonda yayımlanan ilk Addams Family (Addams Ailesi) dizisinde Wednesday karakterini canlandıran ABD’li oyuncu Lisa Loring 64 yaşında öldü.

Lisa Loring ‘Wednesday’i oynamıştı

Lisa Loring’in kızı Vanessa Foumberg, annesinin felç geçirdikten sonra üç gün sonra yaşam destek ünitesinde kaldığını, son nefesini verirken yanında kendisinin ve kız kardeşinin olduğunu söyledi.

Loring, Karikatürist Charles Addams’ın New Yorker’da çizdiği Addams ailesinin, ‘iki örgülü saçlı ve solgun benizli egsantrik kızı’ Wednesday’e ilk hayat veren oyuncuydu.

1964’te ‘The Addams Family’ adlı sitcom’da Wednesday rolünü altı yaşında üstlendi ve iki yıl boyunca devam ettirdi.

1977’de ‘Yeni Addams Ailesi ile Cadılar Bayramı’ adlı dizide de Wednesday olarak rol aldı.