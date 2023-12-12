Liman işletmesinden halka arz başvurusu

Batıçim Batı Anadolu Çimento, bağlı ortaklığı Batıliman Liman İşletmeleri’nin halka arz edilmesi için SPK’ya başvurdu.

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Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.

halkaarz.net’in aktardığına göre Batıçim Batı Anadolu Çimento, bağlı ortaklığı Batıliman Liman İşletmeleri’nin halka arz edilmesi için SPK’ya başvurdu.

Bağlı ortaklık, ortak olunan şirkette yüzde 50’den daha fazla oy hakkına sahip olunan durumlar için kullanılıyor.