LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere ek kontenjan 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Şubat’ta Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Nurdağı ve İslahiye’de kayıtlı 8’inci sınıf öğrencileri için sınavlı okullarda her şubeye iki ek kontenjanın ayrılacağını söyledi.

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Erdoğan Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle; 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız. Düzenleme ile ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır.”