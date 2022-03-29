LGS başvuruları 4-14 Nisan’da

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının başvuru tarihlerini 4-14 Nisan olarak duyurdu.
Özer’in açıklaması şöyle: “Başvurular, bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.”
LGS sınavı bu yıl 5 Haziran’da.
Sınav sonuçlarıysa 30 Haziran 2022’de ‘www.meb.gov.tr‘ internet adresinden ilan edilecek.
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