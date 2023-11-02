Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS’nin (Liseye Geçiş Sınavı) 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
SON HABERLER
LGS 2 Haziran’da
Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS’nin (Liseye Geçiş Sınavı) 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
Angelina Jolie, mülteci kampını vuran İsrail’e çattı
ABD’li oyuncu Angelina Jolie, İsrail’in Gazze’deki Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıyla eleştiri dozunu artırdı.
Dolar ve avro güne nasıl başladı? – 2 Kasım 2023
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 28,338, avro/TL 30,033 seviyesinden işlem görüyor.
Gram altın güne nasıl başladı? – 2 Kasım 2023
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1808 liradan işlem görüyor.
Bitcoin 35 bin doların üstünde
En yaygın kripto para birimi Bitcoin, Fed’in faiz kararından sonra 35 bin doların üstünü gördü.