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Yaramazlara biraz batar!

LGS 2 Haziran’da

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS’nin (Liseye Geçiş Sınavı) 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

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LGS 2 Haziran’da

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS’nin (Liseye Geçiş Sınavı) 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.