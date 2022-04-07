‘Leylek apartmanı’nın sakinleri yuvaya döndü

Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye’ye geldi.

Fotoğraflar: AA

Türkiye’nin dört bir yanından leylek fotoğrafları yansıyor. Bazıları kulelerin tepesine bazıları camilerin kubbesine yuva yapıyor. Kimi yıllarca aynı yere misafir oluyor.

Onları ağırlayan bazı kent ve ilçelerde tadilatların ertelendiği oluyor. Bazılarına isim veriliyor.

Bursa’da, Bingöl’de, Erzurum’da ve birçok ilde görülen leyleklerin geldiği noktalardan biri de Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi.

Kuluçka dönemini geçirecekleri Kızılcahamam ilçesindeki ‘evleri’ bir iş adamının yuva yapmaları için özel olarak yaptırdığı ‘leylek apartmanı’.

Üç kuleden oluşan apartmanda bu yıl 20 leylek yuva yaptı. Çoğu önümüzdeki yıl tekrar Kızılcahamam’a gelecek. Ve, Kızılcahamamlılar da çoğu il ve ilçe halkı gibi onların yolunu gözleyecek ve gereken ‘misafirperverliği’ sergileyecek.