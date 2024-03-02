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Yaramazlara biraz batar!

Levent Tüzemen: Kaybederse travma olur!

Şimdi G.Saraylı oyuncular sadece lig şampiyonluğunu kovalayacaklar.

Okan Buruk eğer Beşiktaş’ı yenmek istiyorsa, “Ben oyunumu oynarım, rakip ne oynarsa oynasın” anlayışı ile hareket etmemeli. Çünkü Beşiktaş derbisi zihinsel ve psikolojik olarak stratejik bir değer kazandı.


G.Saraylı oyuncular sakin, sabırlı, dikkatli davranmalı. Takım savunmasına tüm oyuncular destek vermeli. Eğer G.Saray, Beşiktaş derbisini kazanırsa şampiyonluk yolunda dev bir adım atar. Yaşanacak kayıp, psikolojik bir travma yaratabilir.

Levent Tüzemen’in yazısı

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