Levent Tüzemen: Bu gereksiz rotasyon oyun ritmini bombaladı

Okan Hoca ne yaptı? İleride bir yabancı oynatmak adına Kerem’i oynatmayıp Kazımcan’a sol bekte görev verdi ve önüne de fizik gücü sallanan Mertens’i monte etti. Kayserispor maçındaki kadro buram buram “Eyyam” kokuyordu. Çünkü Mata antrenmanlarda iyiydi. Mertens aman küsmesin diye ilk onbirde yer buldu. Kerem yoksa orada ya Rashica ya da Yusuf oynamalıydı. Mertens yedek soyunmaz diye bir kural mı var? Bu gereksiz rotasyon Galatasaray’ın sezon başı yakaladığı oyun ritmini bombaladı ve tüm takım domino taşı gibi devrildi. Mertens ilk 45’te sahada yürürken geriye yardıma gelmediği için genç Kazımcan’ın bölgesini, Kayserispor Onur ve Ramazan ikilisiyle yol geçen hanı yaptı. Mertens 1 dakika bile Kayseri’nin sol tarafını tehdit etmedi. Maç boyu ayakları titreyen Kazımcan hata yapmamak için çok çaba harcadı.
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