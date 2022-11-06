Levent Tüzemen: Beşiktaş gerçekten çaresiz kaldı

İcardi, iki gole imza atarken arkadaşlarına şu mesajı verdi; “Beni artık tanıdınız, ben pozisyonlara hazırım. Yeter ki havadan ve yerden bana gollük pasları atın. Ben de servislerinizi asla geri çevirmem.” Galatasaray’ın ikinci yarıdaki müthiş oyunu karşısında Beşiktaş gerçekten çaresiz kaldı. Galatasaray belki iki tane attı ama İcardi ve Kerem’in şutlarında gole direkler izin vermedi. Okan hoca oyunun gidişatına göre doğru zamanda, doğru hamleler yaptı. Kerem, Dubois ve Berkan’ın girişleri Galatasaray orta sahasına dinamizm ve hücumlarına hızlılık getirdi. Bu galibiyet, Okan Buruk’un üzerindeki stresi de alacaktır ve kendisine yönelik baskıları da geri çekecektir.
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