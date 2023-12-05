Film inceleme uygulaması Letterboxd, izleyicilerin vizyona girmesini dört gözle beklediği 20 filmi listeledi.

Üyelerin film zevklerini paylaştıkları, filmler hakkında yorum yazabildikleri ve diğer sinemaseverlerle tanışıp etkileşime geçebildikleri sosyal ağ Letterboxd‘a göre izleyicilerin bir an önce vizyonda görmek istediği filmler şu şekilde:

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki

Oscar ödüllü ‘Dune: Çöl Gezegeni’nin devam filmi ‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2’de Paul Atreides, hayatının aşkıyla evrenin kaderi arasında bir seçim yapma durumunda kalırken, yalnızca kendisinin öngörebileceği korkunç bir geleceği de engellemeye çalışacak.

Nosferatu

Sinema tarihinde öne çıkan vampir filmleri arasında bulunan ve türünün ilk örneği olarak anılan ‘Nosferatu’ yeni bir bakış açısıyla tekrar ele alınıyor. Senaryosunu Robert Eggers’in yazdığı film genç bir kadına karşı saplantılı duygular besleyen vampir Nosferatu’nun gotik hikayesini konu alıyor.

MaXXXine

‘Pearl’ ve ‘X’in devamı olan üçüncü film, ilk filmdeki katliamdan sağ kurtulan Maxine’nin Hollywood’daki yaşamına odaklanacak.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Miles Morales’in hikayesini sonlandıracak olan film, Spider-Man: Across the Spider-Verse’de yaşananlardan sonrasına odaklanıyor.

Deadpool 3

Marvel Sinematik Evreni’nin sevilen yapımlarından olan süper kahraman ‘Deadpool’ yeni maceralarla geri dönüyor.

Mickey 17

Oscar ödüllü ‘Parazit’in yönetmeni Bong Joon Ho’nun yeni filmi, bir buz gezegenini kolonileştirmek için gönderilen Mickey’i takip ediyor.

Batman Part 2

Robert Pattison’ın oynadığı Batman’in devam filminde ‘Penguin’ ile ‘Bruce Wayne’nin bir sonraki karşılaşmasının temelleri atılacak.

Challengers

Film, bir tenis dehası olan Tashi Duncan, kaybetme serisindeki bir şampiyon olan Art ve Art’ın hem profesyonel hem de romantik anlamda en büyük rakibi olan Patrick arasında bir aşk üçgenini konu alıyor. Birbirlerini gençken tanıyan üç oyuncunun dünyaca ünlü Grand Slam şampiyonu olmak için bir tenis turnuvasında yarışmaları ve hem kortta hem kort dışında eski rekabetleri yeniden alevlendirmeleri işlenecek.

Joker: Folie à Deux

Zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker kimliğine bürünen Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkasında, Joker karakterine bir kez daha Joaquin Phoenix hayat veriyor. Joker’in aynı derecede dengesiz olan muadili Harley Quinn rolünü ise Lady Gaga üstleniyor.

Bıçaklar Çekildi 3

Ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesini anlatan serinin üçüncü filminde Daniel Craig başrolde yer alacak.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı

George Miller imzalı film, Mad Max: Fury Road filminde yer alan Furiosa karakterinin kökenlerini ve nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğünü anlatıyor.

My Year of Rest and Relaxation

Ottessa Moshfegh’in aynı adlı kitabından uyarlanan film, milenyumun hemen ardından, tam bir yıl boyunca çoğunlukla bilinçsiz kalmaya çalışmak için uyku hapı kullanımını artıran isimsiz bir kadını anlatıyor.

Blade

Marvel Sinematik Evreni’nin yarı vampir yarı insan karakteri olan Blade’e odaklanan filmin başrolünü Mahershala Ali üstleniyor.

Aquaman ve Kayıp Krallık

Aquaman’in devam filmi olan yapımın başrolünü ilk filmde olduğu gibi Jason Momoa üstleniyor. Filmin kadrosunda ayrıca Amber Heard, Yayha Abdul-Mateen gibi isimler yer alıyor.

Kaçak Kızlar

Yönetmen Coen kardeşlerden Ethan Coen’in kardeşini yanına almadan çektiği filmde Margaret Qualley, arkadaşı Marian ile birlikte Tallahassee, Florida’ya gitmek için araba kiralayan Jamie adında bir kadını canlandırıyor.

Megalopolis

Film, yıkıcı bir felaketin ardından New York’u bir ütopya olarak yeniden inşa etmek isteyen bir mimarın hikayesini konu ediniyor. Ancak onun isteklerini gerçekleştirmesi, belediye başkanının planlarıyla çeliştiği için pek de kolay olmayacaktır.

Mission: Impossible – Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm

Ethan Hunt, ona engel olmaya çalışan hükümetlere ve uluslararası organizasyonlara rağmen ‘Entity’ isimli yapay zekâyı arayışına devam ediyor. Entity’nin isteklerini yerine getirmek üzere seçilen Gabriel ise Ethan’la hesaplaşmayı bekliyor.

Wicked

Wicked, yeşil tenli bir kadının Oz Büyücüsü tarafından Batı’nın kötü cadısı haline gelmesinin hikayesini konu ediyor.

Fantastik Dörtlü

Fantastik Dörtlü’nün yeniden çevrimi.

Sherlock Holmes 3

Sherlock Holmes ve yardımcısı Dr. Watson’ın maceralarının anlatıldığı Sherlock Holmes filminin üçünce devam halkası olan filmin başrollerini bir kez daha Robert Downey Jr. ve Jude Law üstleniyor.