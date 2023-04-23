Diken

Yaramazlara biraz batar!

Lemi Çelik: Derbi öncesi Beşiktaş düşündürüyor

Beşiktaş, Ümraniyespor deplasmanında aslında sıkıntılı başladığı maçı zorlanmadan kazandı. Bakalım bu kritik 90 dakikada neler yaşandı?

Haftaya Galatasaray’ı konuk edecek Beşiktaş oyun olarak “Ben buradayım” demese de sahasındaki taraftar desteğiyle derbide farklı bir motivasyonla mücadele edecektir. Ancak önde baskı yapan rakiplere karşı Siyah-Beyazlıların zorlandığı gerçeği ortada duruyor. Derbide sadece Mert’e, Cenk’e, Aboubakar’a ve Redmond’a güvenmek Beşiktaş için büyük hata olur. Çünkü Galatasaray, çok farklı bir oyun formatına sahip, Okan Buruk, rakibin her hamlesine başka bir formülle cevap verebiliyor.


Lemi Çelik’in yazısı

SON HABERLER

İzmir’de kıraathaneye saldırı: Bir ölü, beş yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde kıraathanedeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. AA’nın saat 3:18’de aktardığına göre, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak’taki Cadde Kıraathanesi’nde silahlı saldırı ihbarının ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırıda Mustafa Er’in (29) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali A. (43) ile İbrahim Y. (30), Mehmet Y. (31), […]