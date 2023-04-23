Lemi Çelik: Derbi öncesi Beşiktaş düşündürüyor

Beşiktaş, Ümraniyespor deplasmanında aslında sıkıntılı başladığı maçı zorlanmadan kazandı. Bakalım bu kritik 90 dakikada neler yaşandı?

Haftaya Galatasaray’ı konuk edecek Beşiktaş oyun olarak “Ben buradayım” demese de sahasındaki taraftar desteğiyle derbide farklı bir motivasyonla mücadele edecektir. Ancak önde baskı yapan rakiplere karşı Siyah-Beyazlıların zorlandığı gerçeği ortada duruyor. Derbide sadece Mert’e, Cenk’e, Aboubakar’a ve Redmond’a güvenmek Beşiktaş için büyük hata olur. Çünkü Galatasaray, çok farklı bir oyun formatına sahip, Okan Buruk, rakibin her hamlesine başka bir formülle cevap verebiliyor.