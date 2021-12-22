Diken

Yaramazlara biraz batar!

Leman, meslektaşına tokat atan Sarıkaya ve hiçbir şey olmamış gibi izleyen Şahin’i kapağına taşıdı

Mizah dergisi Leman, İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ve onu tepkisizce izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i kapağına taşıdı.

Sarıkaya’nın ‘Gün Başlıyor‘ adlı programın çekimleri sırasında İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat attığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntülerde Şahin’in olayı tepkisizce izlediği görülüyor.


Sosyal medyada infial yaratan video sonrası Sarıkıya, ‘olay kamuoyuna yansıdığı için’ özür dilemiş, ertesi gün de istifa etmişti. Şahin ise Twitter hesabı üzerinden Sarıkaya’nın Twitter üzerinden özür dilediğini hatırlatmıştı.

Leman’ın kapağında, “Bütün bu acayiplikler silsilesi ve şiddet biçiminin tesadüf olduğuna kimse bizi inandıramaz. Bu arada Sarıkaya’ya dava açacağını duyuran medya emekçisi Ahmet Demir’in sonuna kadar yanındayız” ifadesi kullanıldı.

SON HABERLER

1995 Barings Banks ve 2022 Türkiye

Görülmemiş ölçekte döviz oynaklığı yaşadığımız haftanın ardından bambaşka bir boyuta geçtik. Bu hızlı geçişte ‘kur korumalı TL mevduat’ ürününün hayatımıza girişi ana etken.

Ekonomist Atabay: Bumerang dolaşıp kamu maliyesinden hepimizi vuracak

Yeni sistemin risklerini değerlendiren ekonomist Güldem Atabay, hükümetin büyük umut bağladığı sistemin ‘geleceğinin olmadığı’ görüşünde. Sistemin çok sayıda açık barındırdığını ve hazine üzerine büyük yük olacağını belirten Atabay’a göre atılan bu adım seçime yönelik.