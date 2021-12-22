Leman, meslektaşına tokat atan Sarıkaya ve hiçbir şey olmamış gibi izleyen Şahin’i kapağına taşıdı

Mizah dergisi Leman, İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ve onu tepkisizce izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i kapağına taşıdı.

Sarıkaya’nın ‘Gün Başlıyor‘ adlı programın çekimleri sırasında İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat attığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntülerde Şahin’in olayı tepkisizce izlediği görülüyor.

Sosyal medyada infial yaratan video sonrası Sarıkıya, ‘olay kamuoyuna yansıdığı için’ özür dilemiş, ertesi gün de istifa etmişti. Şahin ise Twitter hesabı üzerinden Sarıkaya’nın Twitter üzerinden özür dilediğini hatırlatmıştı.

Leman’ın kapağında, “Bütün bu acayiplikler silsilesi ve şiddet biçiminin tesadüf olduğuna kimse bizi inandıramaz. Bu arada Sarıkaya’ya dava açacağını duyuran medya emekçisi Ahmet Demir’in sonuna kadar yanındayız” ifadesi kullanıldı.