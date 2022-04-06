LDP’den AKP’ye ‘sabit fiyat’ sorusu: Orak çekiç dahil mi?

Liberal Demokrat Parti (LDP) hükümetin yüksek enflasyonu dizginlemek için ‘sabit fiyat’ önerisini tartışması nedeniyle AKP’ye göndermede bulundu.

TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 61,14, bağımsız sosyal bilimcilere göre ise yüzde 142,68’e ulaşmış durumda. Bu AKP iktidarında görülen en yüksek oran. Hükümet, un ve yağ gibi temel kalemlerdeki artışı dizginlemek için sabit fiyata geçmeyi planlıyor.

LDP’nin Twitter hesabındaki paylaşımda AKP’nin 20 temel üründeki fiyat sabitleme planına atıf yapılarak “Orak çekiç de buna dahil mi acaba” diye soruldu.