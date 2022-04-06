Diken

Yaramazlara biraz batar!

LDP’den AKP’ye ‘sabit fiyat’ sorusu: Orak çekiç dahil mi?


Liberal Demokrat Parti (LDP) hükümetin yüksek enflasyonu dizginlemek için ‘sabit fiyat’ önerisini tartışması nedeniyle AKP’ye göndermede bulundu.

TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 61,14, bağımsız sosyal bilimcilere göre ise yüzde 142,68’e ulaşmış durumda. Bu AKP iktidarında görülen en yüksek oran. Hükümet, un ve yağ gibi temel kalemlerdeki artışı dizginlemek için sabit fiyata geçmeyi planlıyor.


LDP’nin Twitter hesabındaki paylaşımda AKP’nin 20 temel üründeki fiyat sabitleme planına atıf yapılarak “Orak çekiç de buna dahil mi acaba” diye soruldu.

AKP’den enflasyon için yeni ‘çözüm’: Fiyat sabitleme önerisi masada

SON HABERLER

S&P’den Türkiye’ye enflasyon uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Ülke Notları Direktörü Maxim Ribnikov önümüzdeki günlerde enflasyonu kontrol altına almanın Türkiye için daha da zor olacağını söyledi.

Nisa bebeğin kaldığı hastane: Kesin sonuç belirlenmedi

İstanbul’un Pendik ilçesinde boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz’ın ‘sütannelik’ yaparak Nisa Mihriban ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu, beyin ölümü açısından kesin sonucun ise daha belirlenmediği bildirildi.

Yazın giyime yüzde 80 zam yolda

Son bir yılda üretim maliyeti iki kata yakın yükselen hazır giyim sektöründe artan maliyetlerin ürün fiyatlarına yansıması sürüyor. Sektör temsilcileri, yaz aylarında fiyat artışının yüzde 80’e ulaşacağını söyledi.

Bir profesörün emekli olamama hikayesi

İstanbul Tıp Fakültesi çocuk kardiyolojisi ve çocuk romatolojisi bilim dalları eski başkanı Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu’nun emekli olamamasının hikâyesi aslında tıp fakültelerinin geldiği durumun tek başına bir göstergesi. 10 ay içinde yerine biri bulunmazsa, çocuk kardiyolojisi bilim dalının kapatılması gündeme gelecek.