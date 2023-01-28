LC Waikiki işçileri kazandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde LC Waikiki deposunda Kod-46 ile işten çıkartılan 13 işçinin talepleri kabul edildi.

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LC Waikiki deposunda Kluh isimli taşeron firmaya bağlı çalışan 13 işçi, ağır çalışma koşullarına karşı çıktıkları için Kod 46 ile işten atılmıştı. İşçiler, bunun üzerine DİSK Limter-İş öncülüğünde depo önünde eylem başlatmıştı.

Eylem, 19’uncu gününde işçilerin taleplerinin kabul edilmesiyle sona erdi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Limter İş Sendikası, taleplerin kabul edildiğini duyurarak, şunları kaydetti:

“Gelinen aşamada, direnişimiz, firma patronlarıyla dün ve bugün yapılan görüşmeler sonucunda kazanımla sonuçlandı. Direnişimizin 19. günü olan bugün akşam saatlerinde patronlar ve firma yetkilileriyle işçi arkadaşlarımız arasında imzalanan protokolle taleplerimiz kabul edildi.”