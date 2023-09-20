Lazio, Atletico Madrid karşısında bir puanı kalecisiyle kaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor’u PFDK’ye sevk etti. TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Yılport Samsunspor mücadelesindeki saha olayları, Fenerbahçe Bitexen Antalyaspor mücadelesindeki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK’ye sevk edilirken, Trabzonspor da Beşiktaş mücadelesindeki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi. TFF Hukuk […]