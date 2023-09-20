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Yaramazlara biraz batar!

Lazio, Atletico Madrid karşısında bir puanı kalecisiyle kaptı

Lazio, Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı Atletico Madrid’le, kalecisi Ivan Provedel’in son dakika golü sayesinde geriye düştüğü maçta 1-1 berabere kaldı.

Lazio – Atletico Madrid

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı.


E Grubu maçında Atletico Madrid ile SS Lazio takımları, İtalya’nın başkenti Roma’daki Roma Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı. 

Atletico Madrid, 29’uncu dakikada Pablo Barrios’un golüyle 1-0 öne geçti. Madrid, bu skoru uzun süre korudu.

Lazio, maçın uzatma dakikalarında korner kazandı. Madrid ceza sahasına Lazio’nun kalecisi Ivan Provedel de geldi.

Provedel, yapılan ortada kafa golüyle rakip takım ağlarını sarsarak Lazio’nun 1-1 beraberliği yakalamasını sağladı.

Maç böylelikle kaleci Provedel’in golüyle berabere bitti.

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